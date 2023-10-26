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TOFAŞ -Bertram Derthona biletleri satışta

SPOR 26.10.2023, 12:17
TOFAŞ -Bertram Derthona biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 31 Ekim Salı günü saat 20.00’de Bertram Derthona Tortona ile sahasında oynayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta maçının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League’de (BCL) sezona galibiyetle başlayan TOFAŞ, H Grubu 2. hafta maçına 31 Ekim Salı günü sahasında İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona karşısında çıkacak.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak sezonun ilk Avrupa mücadelesinin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, Mavi Yeşilliler bu önemli karşılaşmayı taraftarının desteğiyle kazanarak liderlik hedeflediği grubunda 2’de 2 yapmaya çalışacak.

Karşılaşma günü salon bilet gişesi ise saat 13.00’den itibaren açık olacak.

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