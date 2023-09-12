TOFAŞ Basketbol sezon hazırlığını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ, Antalya kampını Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamladı.ANTALYA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampının 8. ve son gününde Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Antalya Belek’teki Gloria Sports Arena’da oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Caleb Homesley, Tolga Geçim, Luke Maye, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Tolga Geçim’in üçlüğüyle buldu.

Austin Wiley ile skor 5-5 eşitlense de Anadolu Efes bulduğu 8-0’lık seri ile 13-5 üstünlüğü sağlayınca Coach Orhun Ene’nin molası geldi. Moladan Cassius Winston ve Austin Wiley’in basketleriyle 7-0’lık seri bularak dönen ve skoru 13-12’ye getiren Bursa temsilcisi, rakip sayılarına Ege Demir, Cassius Winston ve Austin Wiley ile karşılık verirken, ilk çeyrek 26-22 Anadolu Efes üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyot Omar Prewitt’in basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Austin Wiley’in skor katkısıyla 14. dakikada durumu 34-32 yaptı. Anadolu Efes bu bölümde bulduğu sayılarla 17.30’da farkı çift hanelere (46-36) çıkarken, çeyrek sonunda Luke Maye, Mustafa Kurtuldum ve Cassius Winston ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 50-46 geride girdi.

Karşılıklı üçlüklerle başlayan üçüncü çeyreğin başında Caleb Homesley ve Omar Prewitt’in sayılarıyla 55-55 eşitliği sağlayan Bursa ekibi, Zeljko Sakic’in hızlı hücum sayısıyla 55-57 öne geçti. Caleb Homesley, Austin Wiley ve Ege Demir’in basketleriyle 26. dakikada 60-65 öne geçen TOFAŞ, rakibe 7-0’lık seri verince 28. dakikada 67-65 bir kez daha geriye düşerken, moladan Omar Prewitt ve Özgür Cengiz’in sayılarıyla dönen Mavi Yeşilliler, Caleb Homesley’in serbest atışlarıyla son çeyreğe 72-76 üstünlükle girdi.

Dördüncü çeyreğin başında iki üçlük bulan Anadolu Efes 78-76 öne geçerken, Ege Demir, Luke Maye, Austin Wiley ve Mustafa Kurtuldum’un basketleriyle takibini sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Zeljko Sakic, Tolga Geçim ve Mustafa Kurtuldum ile karşılık verse de parkeden 94-87 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ’ta Austin Wiley 20 sayı-6 ribaund-3 blok ile oynarken; Omar Prewitt 16 sayı-3 ribaund-3 asist; Caleb Homesley 11 sayı-8 asist; Cassius Winston 10 sayı-4 asist; Ege Demir 9 sayı-5 ribaund-1 blok ile oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampını bu karşılaşmayla tamamlarken, Mavi Yeşilli takım sıradaki hazırlık maçını 16 Eylül Cumartesi günü Bursaspor İnfo Yatırım ile yapacak. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak.