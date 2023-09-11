TOFAŞ Basketbol kombineleri satışa çıkıyor
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2023-2024 sezonu kombineleri genel satışa açıldı. Salondaki yerini ayırt; yeni sezonda da bu heyecanı takımınla BİRLİKTE yaşa!BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2023-2024 sezonu kombineleri satışa çıktı.
Yeni sezonda Orhun Ene liderliğinde yeni hedeflere yürüyecek olan Mavi Yeşillilerin yeni sezonda Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı tüm iç saha maçlarını kapsayacak kombineler, 4-10 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen yenileme döneminin ardından 11 Eylül Pazartesi günü itibarıyla genel satışa sunuldu.
Biletix.com’dan gerçekleştirilecek online satışın yanı sıra Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi, kombine genel satış işlemleri için Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince (20-23 Eylül tarihleri arasında) açık olacak.
2023-2024 SEZONU KOMBİNE KART FİYATLARI;
POTA ARKASI : 1.000,00 ₺
KÖŞE TRİBÜN : 1.250,00 ₺
NORMAL TRİBÜN : 1.500,00 ₺
ÇEKME TRİBÜN : 2.500,00 ₺
VIP 2 : 3.000,00 ₺
VIP 1 : 5.000,00 ₺
VIP1 Tribünü (201 numaralı tribünler) VIP2 Tribünü (301-302-303 numaralı tribünler) Çekme Tribün (102-107-108-109-110 numaralı tribünler) Normal Tribün (202-209-210-211-212-305-314-316-317-319 numaralı tribünler) Köşe Tribün (203-204-207-208-213-214-306-308-311-313-320-322 numaralı tribünler) Pota Arkası (205-206-215-309-310-323 numaralı tribünler)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|9
|2. Konyaspor
|4
|8
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Rizespor
|4
|7
|6. Hatayspor
|4
|6
|7. Trabzonspor
|4
|6
|8. Alanyaspor
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. A.Demirspor
|3
|5
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|4
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Bandırmaspor
|4
|8
|5. Şanlıurfaspor
|4
|8
|6. Bodrumspor
|4
|7
|7. Ahlatçı Çorum FK
|4
|6
|8. Kocaelispor
|4
|6
|9. Keçiörengücü
|4
|5
|10. Sakaryaspor
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
|4
|7
|8. Brentford
|4
|6
|9. Nottingham Forest
|4
|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Chelsea
|4
|4
|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
|15. Wolves
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|4
|7
|6. Cadiz
|4
|7
|7. Real Betis
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|6
|9. Deportivo Alaves
|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
|12. Rayo Vallecano
|4
|6
|13. Celta Vigo
|4
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0