TOFAŞ Basketbol Kampı sona erdi

TOFAŞ Basketbol Kampı, bugün yapılan kapanış töreniyle sona erdi. 15-18 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen kampta temel basketbol eğitimi alan gençler, Tofaş Basketbol A Takım oyuncularıyla da bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan Tofaş’ın 2006-2015 arası doğumlu gençler için düzenlediği Tofaş Basketbol Kampı’nda çalışmalar sertifika töreniyle tamamlandı. Tofaş Basketbol Okulları ve Kampları Danışmanı Murat Özyer’in koordinatörlüğünde, kulübün Bursa’daki Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kampta Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörleri Fırat Yavuz, Akif Alkan, Sezgin Yurtsever, Oğuzhan Ergül, Hicran Aras, Oğuz Yaman ve Doğukan Urgancı’dan temel basketbol eğitimleri alan gençler, 4 gün boyunca unutulmaz bir deneyim yaşadı.

15-18 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen kamp süresince kulübün yabancı dil eğitimi sponsoru Bursa British Town tarafından İngilizce drama dersleri gören gençler, kulüp etkinliklerinde Tofaş Spor Kulübü A Takım Fizyoterapisti Recep Lokmaoğlu ve Altyapı Atletizm ve Kuvvet Antrenörü Serdar Ergök’den sporcu sağlığı ve atletik gelişimle ilgili eğitim aldı.

Online olarak gerçekleştirilen aile buluşmasında ise A Takım oyuncularından Berke Büyültuncel ve annesi Sebile Büyüktuncel ile bir araya gelen sporcular ve sporcu aileleri; sporcu gelişimi, aile iletişimi ve eğitim konularında sorular sorarak bilgi paylaşımı yapıldı. A Takım kaptanı Berk Uğurlu da gençlerle söyleşide bir araya gelerek deneyimlerini aktarırken, A Takım antrenmanını seyretme fırsatı yakalayan gençler, idman sonunda basketbolculardan imza alarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Top hakimiyeti, pas çalışmaları, top alma çalışmaları, potaya atak etme ve bitirişler, eksik savunmaya hücum çalışması ve şut çalışmaları üzerine driller yapan gençler, şut makinesinde şut atma ve maç yapma deneyimi yaşadı. Kamp çalışmaları, düzenlenen sertifika töreniyle son buldu. Tofaş Basketbol Okulları ve Kampları Danışmanı Murat Özyer ile Tofaş Spor Kulübü Altyapı Teknik Koordinatörü Samir Seleskoviç, sporculara katılım belgelerini takdim ederek spor ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan Tofaş Basketbol Kamplarıyla ilgili detaylar daha sonra açıklanacak.