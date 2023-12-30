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TOFAŞ Bahçeşehir'i zor geçti

SPOR 30.12.2023, 16:06
TOFAŞ Bahçeşehir'i zor geçti

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 88-86’lık skorla mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Cassius Winston, Mustafa Kurtuldum, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini J.J. O'Brien ile buldu. Austin Wiley ve Mustafa Kurtuldum’un sayıları sonrası konu ekip, 3.30’da farkı çift hanelere (6-16) çıkarırken; Caleb Homesley, J.J. O'Brien ve Cassius Winston’ın basketleriyle arayı çabuk kapatan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 24-26 geride kapattı.

İkinci periyodun başında savunma sertliğini arttıran TOFAŞ Basketbol Takımı, Caleb Homesley, J.J. O'Brien ve Austin Wiley’nin sayılarıyla 30-29 öne geçti. Tolga Geçim, Cassius Winston ve Mustafa Kurtuldum ile skor üretmeye devam eden ev sahibi takım, Tolga Geçim ve Mustafa Kurtuldum’un üçlükleriyle 18. dakikaya girerken 7 sayılık fark yakaladı: 48-41. Ancak farkı çift hanelere çıkarma şansını değerlendiremeyen TOFAŞ, rakibin hızlı sayılarına engel olamayınca soyunma odasına 48-46 üstünlükle girebildi.

Üçüncü çeyreğe Axel Bouteille’in üçlüğüyle başlayan Bahçeşehir Koleji karşısında Tolga Geçim, Austin Wiley ve Cassius Winston ile skor üreten TOFAŞ Basketbol Takımı, Tolga Geçim’in üçlüğü sonrası Zeljko Sakic’in serbest atış sayılarıyla yeniden (64-63) öne geçerken, çeyreği 67-63 üstünlükle tamamladı.

Dördüncü periyoda Mustafa Kurtuldum’un üçlükleriyle başlayan TOFAŞ, Cassius Winston’ın skor katkısıyla 34. dakikada farkı 9’a (79-70) çıkardı. Cassius Winston ve Austin Wiley’nin basketleriyle üstünlüğünü korumaya çalışan Mavi Yeşilliler, son dakikaya 84-81 önde girerken konuk takım Philip Scrubb ve Axel Bouteille’in sayılarıyla bitime 30 saniye kala 85-86 öne geçti. Ancak son bölümde faul çizgisinden hata yapmayan TOFAŞ, Cassius Winston’ın serbest atış sayılarıyla parkeden 88-86 galip ayrılmayı başardı.

Bahçeşehir Koleji karşısında TOFAŞ’ta Cassius Winston 24 sayı-2 ribaund-8 asist istatistikleriyle maçın adamı olurken; Austin Wiley de 13 sayı-12 ribaund-2 blok ile double-double yaptı. Mustafa Kurtuldum’un 14 sayı; Tolga Geçim’in 13 sayı; Caleb Homesley ve J.J. O'Brien’ın 11’er sayıyla katkı koyduğu maçta Marcus Denmon, Luke Maye ve Omar Prewitt yabancı kontenjanı; Ege Demir ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray Ekmas ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 Ocak Salı günü deplasmanda PAOK mateco ile play-in eleme turu serisi ilk maçında kozlarını paylaşacak.

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