TOFAŞ Arturas Milaknis ile anlaştı

Tofaş Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonu Euroleague temsilcisi Zalgiris Kaunas’ta tamamlayan tecrübeli keskin şutör Arturas Milaknis ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, kadrosunu önemli bir takviye ile güçlendirdi. 2022-2023 Sezonunda Başantrenör Dimitrios Priftis yönetiminde hem Türkiye liginde, hem Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Mavi Yeşilliler, 2016-2017 sezonundan bu yana Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ta forma giyen ve Avrupa basketbolunun önde gelen keskin şutörlerinden biri olan Arturas Milaknis ile anlaşma sağladı. 2021-2022 Sezonunda Zalgiris formasıyla Litvanya liginde 40 maçta 6.6 sayı-1.4 ribaund-1 asist-40.7 üç sayı isabeti; Euroleague’de ise 31 maçta 7.3 sayı-41.6 üç sayı isabetiyle oynayan Milaknis, yeni sezon öncesinde Cazoo Baskonia’nın kampına katılmış ve İspanyol ekibinin hazırlık maçları programında yer almıştı.

Litvanya Milli Takımı forması da giyen 1986 doğumlu ve 1.95 cm boyundaki deneyimli oyuncu, shooting guard (2) ve small forward (3) pozisyonlarında görev yapıyor.