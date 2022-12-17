TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında TOFAŞ, Anadolu Efes’e konuk oluyor. Ligde 5 galibiyet-5 mağlubiyeti bulunan Mavi Yeşilliler, geçen hafta sahasında oynadığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi karşılaşmasını 90-79 kazanarak ligdeki 4 maçlık galibiyet özlemine son vermişti. Bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda tek galibiyetini İzmir’de Pınar Karşıyaka’ya karşı alan Bursa temsilcisi, İstanbul deplasmanından da galibiyetle ayrılarak UCAM Murcia maçı öncesi çıkışını sürdürmek isterken; ligde 7 galibiyet-3 mağlubiyet ile 3. sırada bulunun rakip Anadolu Efes ise Euroleague’deki çift maç haftasını 78-83’lük Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz ve 82-79’luk Partizan Mozzart Bet Belgrade mağlubiyetleriyle kapattı.

18 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Serkan Emlek, Polat Parlak, Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 25 Aralık Pazar günü saat 18.00’de evinde Aliağa Petkimspor ile yapacak. Mavi Yeşilliler, 21 Aralık Çarşamba günü ise FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta mücadelesinde evinde İspanyol temsilcisi UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.