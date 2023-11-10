TOFAŞ, Anadolu Efes'e konuk oluyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. 11 Kasım Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak ve beIN Sports Haber’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes’e konuk oluyor. Ligde geride kalan 6 haftada 2 galibiyet-4 mağlubiyet alan Mavi Yeşilliler, İstanbul deplasmanında kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yaparken, Bursa ekibinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde 5 galibiyet-1 yenilgisi bulunan ve Fenerbahçe Beko ile birlikte zirveyi paylaşan Erdem Can yönetimindeki Anadolu Efes, 9 Kasım Perşembe günü oynadığı Euroleague karşılaşmasında sahasında Zalgiris Kaunas’ı 86-82 mağlup etmişti.

11 Kasım Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. BeIN Sports 5 ve BeIN Sports Haber’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 18 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da sahasında Türk Telekom ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 14 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 22.30’da deplasmanda UCAM Murcia ile kozlarını paylaşacak.