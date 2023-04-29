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Tofaş Aliağa'ya fark attı

SPOR 29.04.2023, 15:37
Tofaş Aliağa'ya fark attı

TOFAŞ Basketbol Takımı, 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Aliağa Petkimspor’u ikinci yarıdaki müthiş oyunuyla 85-95 mağlup etti. Ligdeki 12. galibiyetine imza atan Bursa temsilcisi, play-off yolunda çıkışını sürdürdü.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor’a konuk oldu. Enka Spor Salonu’nda oynanan maça Tyler Ennis, Rob Gray, Tolga Geçim, Brady Manek, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Rob Gray ile buldu. Tyler Ennis’in üçlüğü sonrası Boubacar Toure’nin basketleriyle televizyon molasına 11-14 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü rakip sayılarına Berk Uğurlu ve Tyler Ennis ile karşılık veren TOFAŞ, ilk çeyreği 20-18 geride kapattı.

İkinci periyota Emre Tanışan’ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Milyon Doyle’un turnike basketiyle 11.40’ta skoru 22-25 yaparken, Berke Büyüktuncel’in 2’de 1 serbest atışı sonrası Rob Gray’in üçlüğü durumu 28-29’a taşısa da ev sahibi takım bulduğu 5-0’lık seri ile 17. dakikada skoru 33-29 yaptı. Bu seriye Boubacar Toure’nin smacıyla son veren Mavi Yeşilli takım, Tolga Geçim’in serbest atış sayıları sonrası soyunma odasına 39-33 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Boubacar Toure’nin smaç basketiyle başlayan TOFAŞ, Milton Doyle’un üçlüğü sonrası Boubacar Toure ve Brady Manek’in sayılarıyla 21.30’da 41-42 üstünlüğü sağladı. Boubacar Toure’nin smacı sonrası 7-0’lık seri bulan Petkimspor 50-44 öne geçerken, bu seriye Tyler Ennis’in orta mesafeli basketi son verdi. Rob Gray, Brady Manek ve Boubacar Toure’nin basketleriyle 26.30’da skoru 52-52 eşitleyen Bursa ekibi, Rob Gray’in sayılarıyla 28. dakikada 55-56 bir kez daha öne geçti. Kalan bölümde de Tyler Ennis ve Rob Gray ile skor bulan TOFAŞ, son çeyreğe 57-61 üstün girdi.

Son periyoda da Boubacar Toure’nin basket faul sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Berk Uğurlu’nun üçlüğüyle 32.30’da farkı çift hanelere çıkardı: 59-69. Rob Gray’in basketi sonrası bir üçlük de Brady Manek ile bulan konuk takım, Brady Manek, Tyler Ennis ve Tolga Geçim’in sayılarıyla bitime 3.52 kala farkı 13’e (68-81) taşıdı. Bu bölümde rakip sayılarına Boubacar Toure, Tyler Ennis ve Rob Gray ile karşılık vererek üstünlüğü elinde tutan TOFAŞ, Milton Doyle’un üçlüğüyle bitime 1.14 kala skoru 78-91’e getirirken, Rob Gray’in serbest atış sayılarıyla parkeden 85-95 galip ayrılmayı başardı.

Petkimspor deplasmanında TOFAŞ’ta Boubacar Toure 28 sayı-8 ribaund-1 asist ile maçın adamı olurken, Rob Gray de 22 sayı-11 ribaund ile double-double yaptı. Tyler Ennis’in 13 sayı-4 ribaund-4 asist ile oynadığı karşılaşmada Arturas Milaknis yabancı kontenjanı nedeniyle forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Darüşaşfaka Lassa ile yapacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak.

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