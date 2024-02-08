TOFAŞ - Aliağa Petkimspor maçı biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Aliağa Petkimspor ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’te satışta.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 18.00’de evinde Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta içerisinde Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu maçında sahasında Fransız temsilcisi Cholet Basket’i mağlup etmeyi başaran, ligde ise play-off’ta yer alma mücadelesine devam eden Bursa temsilcisi, taraftarının desteğiyle Petkimspor karşısından da galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmasının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu. Maç günü salon bilet gişesi ise saat 11.00’den itibaren açık olacak.