TOFAŞ 2024 Youth BCL’de yarı finalde

TOFAŞ U18 Genç Takımı, 2024 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını 2’de 2 galibiyetle geçerek yarı finale yükseldi. Mavi Yeşilliler, Almanya temsilcisi Porsche BBA Ludwigsburg’u 80-76 mağlup ederek grup lideri oldu ve adını son 4’e yazdırdı.MACARİSTAN (İGFA) - Youth Basketball Champions League (Youth BCL) 2023-2024 sezonu turnuvasının üçüncü gününde TOFAŞ U18 Genç Takımı, C Grubu’ndaki ikinci maçında Almanya temsilcisi Porsche BBA Ludwigsbug ile kozlarını paylaştı. Macaristan’ın Debrecen şehrinde gerçekleştirilen turnuvaya 88-63’lük BK Opava galibiyetiyle başlayan Caner Topaloğlu yönetimindeki Mavi Yeşilliler, Olah Gabor Arena’da oynanan karşılaşmada Ludwigsbug’u da 80-76’lık skorla yenerek 2’de 2 yaptı.

Porsche BBA Ludwigsburg karşısında TOFAŞ’ta Ömer Alp Engin 21 sayı; Enes Akman ve Efe Postel 19’ar sayıyla oynarken; Emirhan Serbest 10 sayı-10 ribaund-2 blok ile double-double yaptı.

Bu sonuçla C Grubu lideri olarak adını son 4’e yazrıdan TOFAŞ U18 Genç Takımı, yarı finalde D Grubu birincisi Galatasaray ile eşleşti. TOFAŞ ile Galatasaray arasındaki yarı final mücadelesi 5 Nisan Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.