TOFAŞ 2023'ü galibiyetle kapatmak istiyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 14. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. 29 Aralık Cuma günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak.

Ligde sezonun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlamayı hedefleyen ve evinde oynadığı son 3 lig maçını kazanmayı başaran Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde bu seriyi sürdürerek 2023 yılını galibiyetle kapatmayı hedeflerken; geçtiğimiz hafta Pınar Karşıyaka deplasmanında 98-71 kaybeden Bursa ekibi, puan durumunda 6 galibiyet-7 mağlubiyet ile 9. sırada yer alıyor. Ligde 6 galibiyet-7 mağlubiyete sahip 6 takımdan biri olan Bahçeşehir Koleji ise oynadığı son iki maçta Galatasaray Ekmas’ı 86-92; Reeder Samsunspor’u ise 98-69 mağlup etmeyi başarmıştı.

29 Aralık Cuma günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak.

BeIN SPORTS 5’den canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, İsmail Binbir hakem üçlüsü yönetecek.