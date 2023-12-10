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TOFAŞ 11. haftada potada 2 sayı mağlup ayrıldı

SPOR 10.12.2023, 09:10
TOFAŞ 11. haftada potada 2 sayı mağlup ayrıldı

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 11. haftasındaki Onvo Büyükçekmece deplasmanında 13 sayı farktan dönerek son çeyrek 71-76 öne geçmeyi başarsa da parkeden 84-82 mağlup ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece’ye konuk oldu. Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan maça Cassius Winston, Mustafa Kurtuldum, J.J. O'Brien, Zeljko Sakic, Austin Wiley beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Cassius Winston’ın üçlüğüyle buldu.

Cassius Winston ve Zeljko Sakic’in sayılarıyla 5. dakikada televizyon molasına 2-8 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü Cassius Winston’ın basketiyle skoru 2-10 yapsa da rakibe 12-0’lık seri verince 9. dakikada 14-10 geriye düştü. Rakibin bu serisine Tolga Geçim’in basketiyle son veren konuk takım, ilk çeyreği 14-12 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Omar Prewitt’in basket faul sayılarıyla 14-15 üstünlüğü sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Özgür Cengiz’in üçlüğüyle skoru 16-18 yapsa da ev sahibi takım, üst üste bulduğu sayılarla 14. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 28-21. Büyükçekmece bu bölümde sayılarını sürdürerek 15. dakikada farkı bu kez çift hanelere (32-21) çıkarırken; Tevfik Akdamar’ın üçlüğü sonrası J.J. O’Brien ve Zeljko Sakic ile sayılar bulan Mavi Yeşilli takım, 17. dakikada farkı 5’e çekti: 34-29. Çeyrek sonunda rakip sayılarına Özgür Cengiz, Austin Wiley ve Mustafa Kurtuldum ile karşılık veren TOFAŞ, Zeljko Sakic ve J.J. O’Brien ikilisinin basketleriyle soyunma odasına 44-38 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe savunma direncini arttırarak başlayan Bursa ekibi, Zeljko Sakic ve Cassius Winston’ın basketleriyle 22.40’ta farkı 3’e indirdi: 48-45. Onvo Büyükçekmece 7-0’lık seri ile 24. dakikada farkı yeniden çift hanelere (55-45) çıkarırken; rakibin 9-0’lık serisine J.J. O’Brien ile son veren TOFAŞ, çeyrek sonunda Cassius Winston, Omar Prewitt, Zeljko Sakic ve Özgür Cengiz ile sayılar bulsa da son çeyreğe 65-59 geride girdi.

Dördüncü periyodun başında J.J. O’Brien’ın sayılarıyla farkı 3’e (67-64) indiren TOFAŞ Basketbol Takımı, Cassius Winston’ın üçlüğü sonrası Tolga Geçim’in serbest atış çizgisinden 2’de 1 atmasıyla durumu 69-68’e getirdi. Omar Prewitt’in üçlükleriyle bitime 2.57 kala 71-74 öne geçen Mavi Yeşilli takım, Tolga Geçim’in serbest atış sayılarıyla bitime 2.11 kala farkı 5’e çıkardı: 71-76. Alex Perez’in üçlüğüne Austin Wiley’in smacıyla karşılık vererek durumu 74-78 yapan TOFAŞ, 7-0’lık seri ile bitime 19 saniye kala 81-78 geriye düşerken; Omar Prewitt ile üç sayılık basketten yararlanamayan Bursa temsilcisi, kalan sürede J.J. O’Brien ve Özgür Cengiz’in elinden sayılar bulsa da parkeden 84-82 mağlup ayrıldı.

Büyükçekmece deplasmanında TOFAŞ’ta Cassius Winston 17 sayı; J.J. O'Brien ve Zeljko Sakic 13’er sayı; Özgür Cengiz 12 sayı; Omar Prewitt 11 sayıyla oynarken; hafif sakatlığı bulunan Caleb Homesley ile Luke Maye yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 16 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da sahasında Çağdaş Bodrumspor ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de evinde Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL ile karşı karşıya gelecek.

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