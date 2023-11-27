TOFAŞ 10. hafta maç biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 3 Aralık Pazar günü saat 18.00’de Bursaspor İnfo Yatırım ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son iki maçta Türk Telekom ve Darüşşafaka Lassa’yı mağlup etmeyi başaran TOFAŞ, sıradaki iç saha maçını 3 Aralık Pazar günü Bursaspor İnfo Yatırım ile oynayacak.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 10. hafta karşılaşmasının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, Bursa derbisinde maç günü salon bilet gişesi ise saat 11.00’den itibaren açık olacak.

TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Pota Arkası (205-206-215-216) - 60.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 75.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 100.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 250.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 275.00 TL

VIP 1 (201) - 350.00 TL

SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;

B3 (5-15, 41-50 arası) - 2.250.00 TL

B2 (46-50 arası) - 2.750.00 TL

B1 (51-54 arası) - 3.250.00 TL