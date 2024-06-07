TJK'nın Nilüfer koşusunu 'Kardeşcan' kazandı

Türkiye Jokey Kulübü’nün, Nilüfer Belediyesi adına düzenlediği Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu, bu yıl da Osmangazi Hipodromu’nu dolduran yarışseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Bu yıl 32’ncisi düzenlenen koşunun galibi Kardeşcan oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) Nilüfer Belediyesi adına düzenlediği Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu, Osmangazi Hipodromu’nda gerçekleşti. Koşuyu Nilüfer Belediye Başkan Vekili Ata Erk Şanlı ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin birlikte izledi.

Günün 8’inci koşusu olan yarışta dört yaş ve üzeri 9 safkan Arap atı piste çıktı. Saat 17.00'de startın verilmesiyle birlikte heyecan doruğa ulaştı. Safkanlar, 2 bin 100 metrelik kum pistte nefes kesen bir performans sergiledi. Yarışı, Mehmet Akyavuz idaresindeki Kardeşcan isimli safkan 2.31.37’lik derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Muhammed Mir Bilgin’in jokeyliğini yaptığı Eymenağa yarışı ikinci sırada tamamlarken, Kadir Tokaçoğlu’nun idaresindeki Anka Ateşi ise üçüncülüğü elde etti.

Kardeşcan elde ettiği birincilikle, sahibi Muzaffer Can’a 285 bin TL ödül kazandırdı.

Yarışta, ikramiye ve primlerle birlikte toplam 674 bin 26 TL para ödülü dağıtıldı.

Yarışın ardından düzenlenen törende, Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu’nu kazanan Kardeşcan isimli safkanın sahibi Muzaffer Can’a kupasını Nilüfer Belediye Başkan Vekili Ata Erk Şanlı ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin verdi.