TJK'nın ASGD koşusunu 'Uzun Dalga' kazandı

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin, Türkiye Jokey Kulübü’nün resmî yarış programında olan geleneksel koşusu bu yıl da büyük bir mücadeleye sahne oldu. Neredeyse baştan sona at başı giden yarışı foto finişle UZUN DALGA kazandı.BURSA (İGFA) - Genel Merkezi Bursa’da bulunan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) adına düzenlenen koşu, Bursa Osmangazi Hipodromu’nda gerçekleşirken, yarışta 3 yaşlı Arap tayları bin 400 metrelik kum pistte koştu.

Yarışseverlerin nefes nefese seyrettikleri birincilik mücadelesini Jokey Mustafa Çiçek idaresindeki Özgür Demir’in sahibi olduğu UZUN DALGA adlı tay kazandı. İkinciliği TOKATEŞ’in aldığı yarışta BOZARSLAN üçüncü, TAKSİM dördüncü, TELSERENCAN da beşinci oldu.

Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan atın sahibi adına Eray Koktay'a plaketini, ASGD'nin yeni adıyla Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) Genel Başkanı İbrahim Erdoğan verdi.

At yetiştiriciliğinin, atlı sporların ve at yarışçılığının, ülkemiz kültürünün çok önemli bir parçası olduğuna vurgu yaparken, aynı zamanda yarışların sportif yönünün de önemine dikkati çeken Genel Başkan Erdoğan , AGSYD olarak, mesleki çalışmalarımızla gazeteciliğe, sosyal sorumluluk projelerimizle de, ülkemizin sosyo-kültürel hayatına katkı sağlamayı amaçlayan faaliyetlerimizi aynı heyecanla sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Ödül töreninde, derneğin Almanya Temsilcisi Orhan Kurter ile Bursa Hipodrom Müdür Yardımcısı Behti Çolak da hazır bulundu.