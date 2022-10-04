Tırmanmada heyecan Darlık’ta yaşandı

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 6. ayağı olan Mapfree Darlık Tırmanma Yarışı, 01-02 Ekim tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından Mapfre sigorta sponsorluğunda Sardunya, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve Evofone katkılarıyla organize edildi.İSTANBUL (İGFA) - 4 ayrı kategoride 24 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edildi. 5.1 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarışta, Kategori 1’de Sevcan Sağıroğlu Ülkü Motorsport adına Ford Fiesta R1 ile birinciliği elde ederken, ikinciliği Opel Corsa GSI ile Ülkü Motorsport adına yarışan İlker Aktaş ve üçüncülüğü de Citroen Saxo VTS ile Neo Motorsport adına yarışan Gizem Filiz kazandı. Kategori 2’de Opel Corsa GSi ile yarışan Ülkü Motorsport pilotu Kaan Kara zafere ulaşırken, aynı takımdan Ford Fiesta R2 ile Cem Yudulmaz ikinciliği ve bireysel olarak Citroen Saxo VTS ile yarışan Berke Yavuz da üçüncülüğü elde eden sporcular oldular.

Kategori 3’te Ülkü Motorsport’tan Kemal Gürsoy Opel Corsa OPC ile en hızlı isim olurken, Neo Motorsport’tan Ahmet Keskin ikinci ve yine aynı takımdan Ford Fiesta ST ile Sevgi Aktürk de üçüncü olarak podyuma çıktılar. Kategori 4’de ise beş adet Mitsubishi Lancer EVO IX’un çekişmesi vardı. Bu kategoride Emin Cem Yalın ilk sırayı elde ederken, aynı zamanda 02:46:88’lik zamanıyla ile en hızlı çıkış ödülünü de kazanan isim oldu. GP Garage My Team’in diğer pilotu Selim Bacıoğlu ikinciliği kazanırken, aynı takımdan Sinan Soylu da üçüncülüğün sahibi oldu. Yarışın takımlar birinciliğini ise 6 sporcuyla mücadele eden Ülkü Motorsport kazandı.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın final yarışı, 29-30 Ekim tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Kayseri Melikgazi’de organize edilecek.