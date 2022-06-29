Tırmanma Yarışı'na Gemlik Şahintepe'de rekor katılım

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, 02-03 Temmuz tarihlerinde Bursa Gemlik’te düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Kısa adı BOSSEK olan Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve Gemlik Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarış, 2 Temmuz Cumartesi günü teknik kontrolün ardından saat 18.00’de Gemlik İskele Meydanı’nda düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak.

3 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kumla Jandarma Karakolu önünden başlayacak olan yarış, 7 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış olarak koşulacak.

Kategori 1’de 9, Kategori 2’de 7, Kategori 3’te 16 ve Kategori 4’te de 10 olmak üzere toplam 42 sürücünün mücadele edeceği yarış ulusal ve mahalli klasmanlarda değerlendirilecek.

Her yıl olduğu gibi seyircilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyon, saat 19.30’da Kumla İskelesi‘nde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.