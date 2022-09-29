Tırmanma sırası İstanbul'da

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası altıncı yarışı olan Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı 2 Ekim Pazar günü Şile Darlık Köyü yolunda gerçekleştiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen organizasyon, 5 bin 200 metre uzunluğundaki Teke–Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek.

1 Ekim Cumartesi günü 13.30-15.30 saatleri arasında Şile’de düzenlenecek olan teknik kontrol ile başlayacak olan yarışta, 02 Ekim Pazar günü 09.30-12.00 saatleri arasındaki antrenman çıkışlarının ardından, saat 13:30’da ilk çıkışın startı verilecek. MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı 3 çıkışın ardından, saat 18.00’de düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Bu yarış öncesi Kategori 1'de Sevcan Sağıroğlu, Kategroi 2'de Kaan Kara, Kategori 3'te Ahmet Keskin ve Kategori 4'te de Selim Bacıoğlu lider durumda yer alırken, takımlar şampiyonasında da Ülkü Motorspor ilk sırada yer alıyor.