Son Dakika

Tırmanma sezonunda ödüller sahiplerini buldu

SPOR 08.05.2023, 15:45
Tırmanma sezonunda ödüller sahiplerini buldu

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2023 sezonunun ilk tırmanma yarışı, 5 ayrı kategoride 31 sporcunun katılımıyla hafta sonu Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirildi. İki gün süren heyecanlı yarışlar sonunda podyumu paylaşan isimler belli oldu.ÇANAKKALE (İGFA) - İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından Biga Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv destekleri ile düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ilk ayak yarışı, antrenman çıkışlarının sonrasında Biga meydanında gerçekleşen start seremonisi ile başladı.

 
6,18 kilometre uzunluğundaki parkurda üç çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Kategori 1’de Atış Motorsports'tan Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu birinciliği elde ederken, Fiat Palio ile Özgür Şenyüz ikinci ve yine Fiat Palio ile Cafer Talha Yılmaz da üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular. Kategori 2’de GP Garage My Team'den Peugeot 208 R2 ile Buğra Can Kılıç günü en hızlı ismi olurken, Atış Motorsports'tan Renault Clio Rally5 ile Tuncer Sancaklı ikinciliği ve üçüncülüğü de yine aynı takımdan Engin Apaydın da üçüncülüğü elde ettiler.

Kategori 3’te Sena Racing adına Peugeot 208 Rally4 ile Refik Bozkurt birinciliğe uzanırken, Atış Motorsports adına Ford Fiesta Rally4 ile yarışan Burak Başlık ikinciliği ve aynı takımdan Honda Civic Type-R ile Murat Soyçopur üçüncülüğü kazandılar. Kategori 4’te Mitsubishi Lancer EVO IX ile GP Garage My Team’den Sinan Soylu sezona zaferle başlayan isim olurken, aynı zamanda 03:42,8 ile günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu kategoride Castrol Ford Team Türkiye takımdan yine Ford Fiesta Rally3 ile And Sunman günü ikinci sırada tamamlarken, Ülkü Motorsport takımından Cem Yudulmaz Ford Fiesta Rally3 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu sezon yeni eklenen Kategori 5'te ise Ertekin Tekneci birinci, Ömer Mert Örs ikinci ve Burak Söğüt de üçüncü sırada podyumu paylaşan isimler oldular.

Takımlar birinciliğini bu yıl kurulan Atış Motorsports'un elde ettiği yarışın mahalli klasmanda ise Kategori 1’de Özgür Şenyüz, Kategori 2’de Şevket Çınar, Kategori 3’te Murat Soyçopur, Kategori 4’te And Sunman ve Kategori 5'te de Ertekin Tekneci birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 31 68
3. Beşiktaş 32 68
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 32 49
7. Konyaspor 32 46
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 31 44
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 30 35
14. İstanbulspor 31 35
15. Kasımpaşa 31 34
16. Giresunspor 31 28
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 31 25
19. Hatayspor 31 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 34 75
2. Rizespor 34 66
3. Sakaryaspor 35 62
4. Pendikspor 34 61
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 34 58
7. Göztepe 34 58
8. Bandırmaspor 34 54
9. Keçiörengücü 34 53
10. Manisa FK 34 53
11. Boluspor 34 49
12. Tuzlaspor 34 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 34 34
15. Altınordu 34 34
16. Erzurumspor 34 33
17. Adanaspor 34 25
18. Denizlispor 34 17
19. Yeni Malatyaspor 34 16
Takımlar O P
1. M.City 34 82
2. Arsenal 35 81
3. Newcastle 34 65
4. M. United 34 63
5. Liverpool 35 62
6. Tottenham 35 57
7. Brighton 32 55
8. Aston Villa 35 54
9. Brentford 35 50
10. Fulham 35 48
11. Chelsea 34 42
12. Crystal Palace 35 40
13. Wolves 35 40
14. Bournemouth 35 39
15. West Ham United 35 37
16. Leicester City 35 30
17. Leeds United 35 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16