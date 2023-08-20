Tirilye’de Olympos Regatta mücadelesi nefes kesti

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen 11. TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışında ilk iki etap tamamlandı.BURSA (İGFA) - 11. TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen 11. TAYK – Eker Olympos Regatta’da, Tirilye Koy İçi Etabı’nın grup liderleri belli oldu.

Mudanya’dan denize açılan yelkencilerin, kategori lideri olmak için ortaya koyduğu kıyasıya mücadele nefesleri kesti. Teknik bilgiyle fiziksel eforun harmanlandığı, zorluk derecesi çok yüksek bir yarış olan Tirilye Koy İçi Etabı, tüm katılımcılara büyük bir deneyim yaşattı.

TAYK – Eker Olympos Regatta 2023 kapsamında; 18 Ağustos’ta yapılan Moda – Tirilye etabının ardından, 19 Ağustos'ta Tirilye’de gerçekleşen Koy İçi Yarışı etabının birincileri de belli oldu.

İKİNCİ ETABIN LİDERLERİ – TİRİLYE KOY İÇİ

11. TAYK – Eker Olympos Regatta’nın zorlu rotalarından Tirilye Koy İçi Yarışları oldukça çekişmeli geçti. Bölgede yaşayanların keyifle takip etme fırsatı bulduğu ikinci etabın kategori liderleri şu takımlar oldu:

IRC 0: Orient Express 6

IRC I: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

IRC II: Eker Efsane Sailing Team - Das Dojo

IRC III: Gemicioğlu Yelken Takımı - Bled2

11. TAYK – Eker Olympos Regatta’nın ilk etabını en hızlı şekilde kateden tekne, 03:34:32 saatlik dereceyle Eker Sailing Team - Eker Süzme oldu.

Tirilye Koy İçi Yarışları’nda büyük bir efor sarf eden yelkenciler, yorgunluklarını Marina Partisi’nde atma fırsatı buldu. Takımların bir yandan sosyalleşirken diğer yandan yarışlarla ilgili değerlendirme yapma fırsatı bulduğu partide aynı zamanda ilk iki etabın liderlerine ödülleri takdim edildi.