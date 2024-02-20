Tırhandil Cup Kış Trofesi'nde 4. ayak tamamlandı

Bodrum'da denizcilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve Bodrum'da üretilen ahşap teknelerin tanıtılmasına önemli katkıları olan Tırhandil Cup, Kış Trofesi'nin dördüncü ayak yarışları Bodrum Karaada açıklarında gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) faaliyet programında yer alan Tırhandil Cup Kış Trofesi'nde, toplam 7 tekne dördüncü ayak mücadelesi için yelken açtı.

Bodrum'un denizcilik mirasının korunması ve tırhandillerin tanıtılması amacıyla düzenlenen organizasyonda, tırhandil tutkunları güneşli bir hafta sonunda tekrar bir araya geldi.

Beklenen hava koşullarının oluşmasıyla birbirinden güzel tekneler heyecanlı bir yarış sergiledi. Altı ayaktan oluşan trofenin hafta sonu düzenlenen 4. ayak yarışlarında Gara Poşet birinci, Hızır 1 ikinci, Whisper S ise üçüncü oldu. Düzenlenen ödül töreninde yarışmacılar bir araya gelirken, 3. ayak ödülleri sahipleriyle buluştu.



Katılımcılar tarafından ‘en denizci tekne' olarak nitelendirilen tırhandillerin yarıştığı Tırhandil Cup yarışlarında tüm katılımcılar, destek veren kurumlar ve sponsorlar heyecanla 2-3 Mart tarihinde düzenlenecek olan 5. ayak yarışlarını bekliyor.

Tırhandil Cup Kış Trofesi'nin 23-24 Mart'ta düzenlenecek 6. ayak yarışlarıyla sona ereceği kaydedildi.