THY, Hentbol Milli Takımları'na ana sponsor oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasında Milli Takımlar Ana Sponsorluk sözleşmesi bugün düzenlenen törenle imzalandı.İSTANBUL (İGFA) - THY'nin sponsoru olduğu spor federasyonlarının yetkililerinin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve diğer 9 spor federasyonu başkanı ile THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşme ile THY, Hentbol Milli Takımları Ana Sponsoru oldu.

THF Başkanı Uğur Kılıç yaptığı konuşmada, "Bu gurur hepimizin. Türk Hava Yolları sponsorluğu, hentbolumuza hayırlı olsun. Yönetim kurulumuza katkıları için teşekkür ediyorum. Hentbol için çalışmaya devam" dedi.

THF Başkanı Uğur Kılıç ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı MuazErgezen ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın katıldı.