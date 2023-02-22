THF'nin Hentbol Gönüllü Timi Pazarcık'ta

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay işbirliğinde geliştirilen "Yaralarımızı Hentbol ile Sarıyoruz" projesi kapsamında oluşturulan Gönüllü Timi, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza moral vermek ve psikososyal destek sağlamak amacıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kurulan çadır kentte çalışmalarına başladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Altay Atlı ve MHK üyesi Ayberk Dilmen'in de katıldığı çalışmalarda Gönüllü Timi, çadırkentte kurulan hentbol sahasında çocukları hentbol ile tanıştırıp, güzel anlar yaşattı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç yaptığı açıklamada, "Hentbol Federasyonu olarak gönüllülerimizle Türk Kızılay’ı ile birlikte Kahramanmaraş Pazarcık'ta afetzedeler ile bir arada bulunmak bizim için çok önemliydi. Hentbol oynayan çocuklarımızın yüzündeki tebessüm paha biçilmez" dedi.

THF A Klasman Gözlemcimiz ve Türk Kızılay Gençlik Kampları Şefi Barış Çelik yönetimindeki Gönüllü Timi'nde THF hakemleri, antrenörleri ve çalışanları ile birlikte Kahramanamaraş Hentbol İl Temsilcisi Tuncay Kılınç yer aldı. Gönüllü Timi, hentbol etkinliğini bu hafta Pazarcık'taki diğer çadır kentlerde sürdürecek.