THF'nin Erasmus+ Sport projesi hibeye hak kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun Avrupa Birliği'nin Erasmus+ Sport programına yaptığı proje başvurusu, hibe almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'den 20 projenin destek aldığı programda, THF'nin başlığı "Equability in and Through Handball: Leveraging Women’s Inclusion Towards Better Sports for Everyone” olan projesi, 1 Ocak 2023'te başlayıp 30 Haziran 2024’te tamamlanacak.

Projenin amacı, uluslararası standartlarda Türkiye'den ve Avrupa'dan uzmanların vereceği eğitimler ve saha çalışmaları ile kadın hentbol idarecisi ve menajeri yetiştirmek.

Bu kapsamda kadınların hentbolumuzun her kademesinde daha etkin roller üstlenmesini sağlamak amaçlanıyor.

THF'nin proje koordinatörü olduğu projeye, Slovenya’dan Ljubljana Üniversitesi ve Türkiye’den Sosyal Güçlendirme İçin Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) ortaklık edecek.