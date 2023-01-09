THF ile Türk Kızılay arasında 'eğitim' iş birliği

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay arasında işbirliğini içeren protokol Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılacağı törenle imzalanacak.ANKARA (İGFA)- Türk Kızılay Genel Merkezi’nde imzalanacak protokol kapsamında THF çalışanları ve sporculara ilk yardım eğitimi verilmesi; Kızılay Engelsiz, Kızılay Kadın ve Genç Kızılay yapılarının Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen hentbol hakemliği eğitimlerinde kullanılmasını konularını kapsıyor.

Protokol uyarınca, Engelsiz Hakemlik Projesi kapsamında Kızılay Engelsiz üyelerine verilecek hakemlik eğitimi; Kızılay Haftası, Kızılay kuruluş yıldönümü gibi toplumsal farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmalara THF’nin destek vermesi; afet ve olağanüstü durumlarda, kurumsal gönüllülük kapsamında, teknik ekip, antrenör ve sporcularla Kızılay gönüllülüğü esas olarak THF koordinasyonunda çalışmalar yapılması öngörülüyor.

Yine THF mensubu ve sporculara, Türk Kızılay Gençlik Kampları’na katılabilme, bu kamplarda Kızılaycılık ve gönüllülük, ilk yardım, müzik, drama, görsel sanatlar, halk oyunları gibi eğitimlerin verilmesi ve birçok diğer işbirliği çalışmalarını içeriyor.