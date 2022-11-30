THF İl Temsilcileri Ankara'da toplandı

Türkiye Hentbol Federasyonu'na bağlı il temsilcilerinin katıldığı birinci grup toplantısı Ankara'daki THF Merkezi'nde yapıldı.ANKARA (İGFA) - Sorunların, çözüm önerileri ve beklentilerin ele alındığı toplantıda konuşan THF Başkanı Uğur Kılıç, yönetime gelirken illeri, illerden yöneteceğiz dediklerini anımsatarak, il temsilcileri olarak çok önemli bir görevde olduklarının altını çizdi.

"O ilin federasyon başkanısınız aslında" diyen Başkan Kılıç, "Güçlü olmayan kulüplerimizin size çok ihtiyacı var. Salon, malzeme konusunda, Federasyon ve il müdürlükleri ile iletişim konusunda, hentbolcuların kazanılması, hakemler konusunda çok etkilisiniz. Bu etkiyi nasıl daha da artırabiliriz bunun arayışı ile buradayız. Hentbolu istediğimiz seviyelere nasıl taşırız bunun için buradayız" dedi.

Toplantıda THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran, MHK Başkanı Hakan Küçükyılmaz, THF Gelişim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan da görüşlerini dile getirdi.

THF İl Temsilcileri'nden oluşan ikinci grup toplantısının da 1-2 Aralık 2022 tarihinde Ankara THF Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi.