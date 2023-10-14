THF Hentbol Milli Takımı'na sağlıklı uyku sponsoru

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türkiye yatak pazarında trend belirleyici ve inovasyon öncüsü olan İşbir Yatak arasında imzalanan anlaşması ile Yatak Uzmanı İşbir Yatak markası, Hentbol Milli Takımları'nın "Sağlıklı Uyku Sponsoru" oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Sponsorluk anlaşması kapsamında 2023-2024 sezonu boyunca Hentbol Milli Takımları’nı rahat, kesintisiz ve sağlıklı uykuyla buluşturacak olan İşbir Yatak, Türkiye’de bir ilk olan Energy Celliant® teknolojisi ile hentbolcuların güne enerjik başlamalarına ve maçlarda daha iyi performans sergilemelerine de destek olacak.

Ankara'da Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen sponsorluk imza törenine, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, İşbir Holding CEO’su Ediz Köklü, İşbir Yatak Genel Müdür Erdal Ferhan Özkan, İşbir Sünger Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Ünal Akmeşe ile A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncuları katıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç törende yaptığı konuşmada; "İlk günden itibaren sponsorluklara çok önem veriyoruz. Ulusal ve uluslararası çok önemli markalar bize sponsor oldu. Bugün de çok değerli bir marka İşbir Yatak ile Hentbol Milli Takımlarımızın sağlıklı uyku sponsorluğu anlaşmasını imzalıyoruz. İşbir Yatak yöneticilerine hentbola sağladıkları değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Artık Milli Takımlarımız dinlenme süreçlerinde profesyonel ve emin ellerde. Uzun soluklu projelerin başlangıcı olmasını diliyorum. Hem Federasyonumuz hem de İşbir Yatak için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

İnovatif ürünleriyle sektörde birçok ilke adını yazdıran İşbir Yatak olarak yeni sezonda Hentbol Milli Takımları’nın “Sağlıklı Uyku Sponsoru” olmaktan mutluluk duyduklarını belirten İşbir Holding CEO’su Ediz Köklü, “A Milli Kadın Hentbol Takımımıza 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için başarılar dilerim. 15 Ekim’deki Sırbistan karşılaşmasını heyecanla bekliyor ve maçın galibiyetle sonuçlanacağına inanıyorum. 2025 Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemelerinde ise A Milli Erkek Hentbol Takımımıza başarılar diliyorum. Türkiye Hentbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile sporcularımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak; onlara hakkettikleri gibi rahat ve sağlıklı bir uyku sunacağız” dedi.

İşbir Sünger Genel Müdürü Erdal Ferhan Özkan, Türkiye Hentbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğikleri bu iş birliği ile takım oyuncularının tüm uyku ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacaklarını belirtti.

