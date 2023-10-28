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THF'den 100'üncü yıl mesajı

SPOR 28.10.2023, 13:13
THF'den 100'üncü yıl mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - THF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde millet olarak tarifsiz bir gurur, coşku ve kıvanç içindeyiz. "Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" diyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti Cumhuriyeti, gösterdiği hedeflere ilerleyerek yaşatma kararlılığına sahibiz.  

Şanlı tarihimize altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını; zaferini Türk milletinin yeniden var oluşunun timsali Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandıran Atamızı ve onunla yürüyen vatanseverleri şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Türkiye Hentbol Federasyonu olarak; 100 yıldır yolumuzu aydınlatan; sonsuza dek ilham ve güç alacağımız Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde, ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."

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