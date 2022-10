The Bodrum Cup'ta şampiyon belli oldu

American Hospital The Bodrum Cup'ta şampiyon Hızır 1 oldu!MUĞLA (İGFA) - Bodrum'da 34 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen ve her yıl deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup'ta final etabı tamamlandı ve kazananlar belli oldu.

22 Ekim'de tamamlanan son yarış etabının ardından Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu.

34'üncü American Hospital The Bodrum Cup'ta yarışların şampiyonu Hızır 1 olurken, ekip ayrıca “The Challenge” kategorisinin kazananı oldu.

Gulet kategorisinde kupayı STS Bodrum kaldırırken, Cruiser kategorisinde ise Zargana ödül sahibi oldu.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, organizasyonun tarihi boyunca oluşturduğu değerlere dikkati çekti.

"34 yıl boyunca aralıksız olarak büyük bir ilgiyle büyümeye devam eden The Bodrum Cup'a sahip çıkan, destekleyen; bir şekilde bu serüvenin bir parçası olan herkese ne kadar teşekkür etsek az" diyen Aras, "Bu etkinliklerimizi daha geniş bir alana yaymak üzere 35'inci yılda Selanik'te ve İstanbul'da yelkenlerimizi rüzgarla dolduracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böylesine özel bir rotayı izleyeceğimiz olmak ise bizim için ayrı bir gurur" diye konuştu.