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TFF'ye erken seçim çağrısı
TFF'ye erken seçim için imza veren Süper Lig ekipleri ortaya çıktı TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula açıklanan tarih 18 Temmuz'dan önce gitmesi için kulüplerden bazıları noter onaylı imza toplamaya başladı Şu ana kadar Süper Lig'den 11 kulüp imza verdi Erken seçim için imza veren kulüpler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Pendikspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Ankaragücü yer alıyor
SPOR 09.04.2024, 14:23
TFF'ye erken seçim için imza veren Süper Lig ekipleri ortaya çıktı.TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula açıklanan tarih 18 Temmuz'dan önce gitmesi için kulüplerden bazıları noter onaylı imza toplamaya başladı. Şu ana kadar Süper Lig'den 11 kulüp imza verdi.
Erken seçim için imza veren kulüpler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Pendikspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Ankaragücü yer alıyor.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|31
|52
|4. Beşiktaş
|31
|49
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Başakşehir
|31
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. Sivasspor
|31
|41
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|31
|37
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|31
|30
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|28
|64
|2. Göztepe
|28
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Kocaelispor
|28
|48
|5. Bodrumspor
|28
|47
|6. Sakaryaspor
|28
|47
|7. Bandırmaspor
|28
|44
|8. Gençlerbirliği
|28
|43
|9. Boluspor
|28
|43
|10. Erzurumspor
|28
|40
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Adanaspor
|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
|17. Altay
|28
|15
|18. Giresunspor
|28
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|70
|2. Arsenal
|30
|68
|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|30
|49
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|30
|43
|10. Wolves
|30
|42
|11. Chelsea
|29
|41
|12. Bournemouth
|30
|41
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|30
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|30
|42
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|30
|15
|20. Almeria
|30
|13
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