TFF'ye erken seçim çağrısı

TFF'ye erken seçim için imza veren Süper Lig ekipleri ortaya çıktı.TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula açıklanan tarih 18 Temmuz'dan önce gitmesi için kulüplerden bazıları noter onaylı imza toplamaya başladı. Şu ana kadar Süper Lig'den 11 kulüp imza verdi.

Erken seçim için imza veren kulüpler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Pendikspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Ankaragücü yer alıyor.