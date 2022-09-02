TFF Rezerv Ligi kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı'nın talebiyle Rezerv Lig kaldırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Buna göre Kulüpler Birliği’nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirerek, Rezerv Lig’in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildi. Yine kulüplerin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. TFF'nin internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılmasına da karar verildi.

