TFF olaylı derbiye ilişkin kararı verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı İzmir derbisinde Göztepe ve Altay'ın 3-0 hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig'de olaylar dolayısıyla tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan etti.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, federasyon yönetim kurulunun 8 Aralık 2022 tarihli toplantsında görüşülen konu gereği Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada Yönetim Kurulu'nun söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verildiği bildirildi.