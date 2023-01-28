TFF Hakem Akademisi kurdu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve büyük bir önem verdiği Hakem Akademisi açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Hakemlerin gelişimi için kaliteli ve sürekli eğitim konusunu gündemine alarak çeşitli çalışmalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi.

Sürekli eğitim merkezi olarak hizmet edecek olan Hakem Akademisi’nde; aday hakem kurslarından en üst klasmana kadar tüm hakemlere temel futbol kuralları, gelişmiş hakemlik becerileri, psikososyal ve iletişim becerileri ve yabancı dil eğitimleri verilecek.

Söz konusu proje ile hakemlerin, yardımcı hakemlerin ve video yardımcı hakemlerin her anlamda kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Bu sayede; ülkemizi dünya arenasında temsil edecek olan UEFA standartlarında yeni hakemlerin de yetiştirilmesi amaçlanıyor.