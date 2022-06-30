TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - TFF'nin Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağının kaldırılmasına ilişkin kararın 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Hatırlanacağı gibi deplasman yasağı COVID-19 salgını ile uygulanmaya başlanmıştı.

TFF'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinden paylaştığı kararında şu ayrıntılara yer verildi:

"Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi yüzde 30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir"

REZERV LİG KURULUYOR

Öte yandan TFF aynı kararda, 2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına karar verdi. Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig’de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.