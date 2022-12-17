TFF'den 6 ay değerlendirmesi

Türkiye Futbol Federasyonu görevdeki ilk 6 ayını değerlendirecek.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun, Futbol Federasyonu yönetimindeki ilk altı aylık döneminin değerlendirmesinin ve gelecek projeksiyonunun kamuoyu ile paylaşılacağı bir basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda 20 Aralık Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.