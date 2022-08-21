TFF'de 2. Lig hazırlığı

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gurup müsabakaları 27 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak. Kimi kulüpler futbolcu kadrolarına inandıklarını ve şimdiden şampiyonlukta iddialı olduklarını söylediler. Dar bir bütçeye sahip olan kulüpler en iyi mücadele edecekleri takımı kurmak için çalışıyorlar.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Taraftarların büyük bir heyacan ile bekledikleri maçlar fikstür takip edilerek devam edecek.

Geçen sene 2. ligden 1. lige yükselemeyen ve 2. ligde kalma başarısı gösteren takımların yanısıra 1. ligden düşen 4 takım ve 3. ligden yükselen 6 takımda 2. ligde bulunma şansını elde etti.

Geçen sene 2. ligde top koşturan ve guruplarında son 4 sırada yer alan 8 takım ise 3. lige düştü.

2022-2023 Futbol Sezonunda gruplar şöyle oluştu

1. LİGDEN DÜŞEN TAKIMLAR

Kocaelispor (Kırmızı Gurup) Bursaspor (Beyaz Gurup) Menemenspor (B) Balıkesirspor(K)

3.LİG GURUP ŞAMPİYONLARI

Batmanspor (B) Düzcespor (B) EsenelerErokspor (B)

3. LİG PLAY OFF ŞAMPİYONLARI

İskenderunspor (K) Arnavutköyspor (B) Fethiyespor (K)

2 LİGE DÜŞEN TAKIMLAR

Akhisarspor 1922 Konya Eskişehir Kastamonu Turgutlu Ergene Velimeşe Niğde Anadolu Kahramanmaraş