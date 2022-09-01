TFF binasına silahlı saldırı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva binasına silahlı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, saldırının saat 18.00 sıralarında gerçekleştiği ve ilk merminin başkanlık odasına isabet ettiği, diğer merminin ise yönetim kurulunun yapıldığı odaya isabet ettiği kaydedildi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,TFF binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiklerini belirterek, "Daha yeni bu olay gerçekleşmiş. Emniyet tüm boyutlarıyla ortaya çıkartacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, saldırıyla ilgil geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olayla ilgili bir çok spor kulübü, saldırıyla ilgili sosyal medya hesaplarında kınama mesajları yayımladı.