TFF Başkanı'ndan Bursaspor'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay ve beraberindeki heyet, Bursaspor'u ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri; Sinan Oral, Erkan Öncel, İsmail Ertekin, Beyhan Çalışkan, Gökhan Güleç, Adem Bostan, Alper Özyüksel, Erdinç Doğan, Şaban Doğan ve Orhan Efe katıldı.

Görüşmelerin ardından Başkan Sinan Bür, Mehmet Büyükekşi'ne teşekkürlerini iletip çiçek takdim etti. Mehmet Büyükekşi ise Başkan Sinan Bür'e isminin yazılı olduğu forma hediye etti.