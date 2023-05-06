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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep Akademi ziyareti

SPOR 06.05.2023, 13:33
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Gaziantep Akademi ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Gaziantep FK ile devam etti.GAZİANTEP (İGFA) - Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul Başakşehir FK, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor ve Etimesgut Belediyespor kulüplerini ziyaret eden Büyükekşi, bugün de Gaziantep FK Kulübünü ziyaret ederek, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ve Teknik Sorumlu Erdal Güneş ile bir araya geldi. Ziyarette Gaziantep FK Akademi oyuncuları ile de bir araya gelen Büyükekşi, altyapı oyuncuları ile sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Mehmet Büyükekşi Gaziantep FK’ya ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolunun gelişimini sağlamak için Altyapı Akademileri Projesi için ziyaretlerin ve toplantılarını sürdürdüklerini belirterek,  Altyapı Akademisi Projemizi hayata geçirdiğimizde, tüm takımlarımızın altyapılarında yer alan oyuncularımız belli standartlara sahip tesislerde, aynı eğitimi alacak” dedi.

Bu doğrultuda ilk adımı bu konuda dünyanın en yetkin firmalarından olan Double Pass ile başlattıkları proje ile attıklarının altını çizen TFF Başkanı, “Önce Süper Lig'deki takımlarımızın başındaki teknik sorumluları, daha sonra 6-19 yaş arası her takımdan 10 antrenörü eğiteceğiz. Bunların bütün ücretlerini TFF ödeyecek. 1 yıllık dönemde antrenörlerimizin eğitimini tamamlayacağız. Daha sonra da bir taraftan akademilerin yıldızlaması ve denetimi olacak. Altyapı Akademileri Projemiz ile birlikte ekonomik sıkıntılar içerisindeki kulüplerimizin öz kaynaklarına eğilmesini, bunu da yaparken bu kaynakları daha etkin ve faydalı kullanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Altyapı Akademileri Projesi Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak” ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımızın ziyaretleri bizi şereflendirdi" diye konuştu. 

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