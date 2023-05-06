TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ALG Spor'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen geçtiğimiz sezonun Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu ALG Spor'u Gaziantep'te bulunan tesislerinde ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Ülkemizi geçtiğimiz yıl UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Turu'nda temsil eden ve Kadın A Milli Futbol Takımımıza 5 oyuncu kazandıran ALG Spor'un futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Büyükekşi, kulübün sorunlarını dinledi ve kadın futbolunun ülkemizdeki gelişimiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Söz konusu ziyarette Başkan Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana hem futbol oynayan hem de tribünlerde maç izleyen kadın ve kız çocuklarının sayısının artırılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek ALG Spor oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade etti.