TFF Başkanı Büyükekşi'den Konya Büyükşehir'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Milli Takımımızın Letonya ile Konya’da oynayacağı maçın hazırlıklarının konuşulduğu ziyarette Büyükekşi Letonya maçı hazırlıkları için Başkan Altay’a teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ziyarette bulundu.

Başkan Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Milli Takımımızı daha önce şehrimizde oynadığı maçlarda olduğu gibi Letonya maçında da en güzel şekilde ağırlayacağız. Sabırsızlıkla maçı bekliyoruz. Takımımızın coşkulu Konya taraftarı önünde bu kritik maçtan da galip geleceğine inancımız tam. Konya olarak Letonya maçına hazırız” dedi.

TFF Başkan Mehmet Büyükekşi de A Milli Takımımızın 15 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynayacağı Letonya maçı için yapılan hazırlıklar konusunda bilgi alıp çalışmaları nedeniyle Başkan Altay’a teşekkürlerini iletti.