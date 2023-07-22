TFF 2 ve 3'ncü Lig'de fikstür için geri sayım

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi, 24 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcilerinin katılımıyla, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte profesyonel liglerdeki fikstür çekimleri de tamamlanacak.