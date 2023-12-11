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Tenzor International Cup yelken dünyasında ses getirdi

SPOR 11.12.2023, 13:44
Tenzor International Cup yelken dünyasında ses getirdi

Ülkemiz yelken dünyası için uluslararası bir yarış dopdolu, capcanlı bir şekilde Muğla'nın ilçesi Bodrum’un ev sahipliğinde her geçen ay büyüme planlarıyla “start” aldı.istanbul (İGFA) -  İstanbul merkezli AP Tesis Yönetimi A.Ş. tarafından düzenlenmeye başlayan “Tenzor International Cup”, gerek J 70 sınıfı yelkenlilere özel bir yarış olması nedeniyle gerekse organizasyonda tüm ince ayrıntıların en iyi şekilde ele alınmasıyla yelken dünyasına sağlam bir giriş yaptı.

Şirketin genel müdürü ve yarışların sportif direktörü şampiyon bir yelkenci; Burak Zengin. Tecrübeli yelkenci şirket olarak Türkiye’ye Dünya çapında ve olimpiyat yarışları düzeyinde yelken organizasyonları kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Hedef, Dünya yelkencilerini Türkiye’de buluşturmak

Şirketin uluslararası bağlantılarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Kate Tsepliaeva gelecek hedefleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı : "Her şeyin başında çok özel ve yeni bir projeyi Türkiye’de uygulamaya koyduk. Bu, Dünya yelkenciliği açısından da önemli bir proje. Genel olarak katılanların tamamı ve organizasyonu düzenleyenler olarak mutluyuz. Amacımız dünyanın her yerinden yelkencileri Türkiye’de bu organizasyon çatısı altında yarıştırmak. Sonraki etaplarda İspanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcı bekliyoruz. J-70 sınıfının merkezi olan ABD’de de yarışmalarımız takip ediyor. Onların da bu yarışların final etabına katılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 50 tekneyle J-70 yelken yarışlarını Türkiye’de düzenlemek.”

Toplamda 5 etaptan oluşan Kış Serisi’nin ilk etabı 7-10 Aralık tarihleri arasındaydı. Muğla Bodrum Akyarlar Koyunda gerçekleşen yarışlara toplam 12 takım katıldı. Kayıt günü hariç 3 gün boyunca yelken açan tekneler her gün 5 yarışta ilk sıraları almak için büyük mücadele verdiler.

Zaman zaman şiddetli yağmur nedeniyle oldukça zor şartlar altında gerçekleşen etaplarda Dünya şampiyonalarında ilk sıralarda yer alan sporcu ve takımlar da vardı. Onlardan birisi olan Konstantin Besputin, takım kaptanı olduğu Bogatyr teknesiyle yarışlarda mücadele etti. Başarılı sporcu Bodrum’un Dünya ve Avrupa şampiyonaları için de güzel bir lokasyon olduğuna, Tenzor International Cup organizasyonunun ise üst düzeyde hazırlanmış bir yarış olduğuna vurgu yaptı.

Kamudan ve özel sektörden yelken sporuna büyük destek

Yarışlarda mücadele eden Türk takımlarından birisi olan “Aspat”ın kaptanı ve aynı zamanda organizasyona evsahipliği yapan tesisin de sahibi işadamı Mehmet Okay da yarışların geleceğinden umutlu konuştu. Okay “Biz uzun yıllar bu yarışları burada yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin turizm gelirleri açısından çok değer katacak bir organizasyon. J 70 sınıfındaki Federasyon yarışları da burada yapıldı. Deniz sporlarını geliştirecek her türlü projenin içerisinde yer almayı arzuluyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yarışlarda yelken açan Türk takımlarından birisi de “Azurro” teknesiyle yarışan Özkan Ailesiydi. Özkan ailesinin babası Engin Özkan J 70 sınıfı teknesinde kızı Neşe Selin, oğlu Alp Ege ve çocukların teyzesi Ayşe Derment ile birlikte yarıştı. Yarışlardaki genç yelkenciler için verilen 2 de özel ödül alan kardeşler gelecekteki uluslararası yarışlarda Türkiye’yi başarıyla temsil etme açısından umut verdiler.

İkinci etap 11-14 Ocak’ta

İlk gün yarışları şiddetli yağış nedeniyle iptal edilen organizasyonunun son 2 günü çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Pazar günü düzenlenen final yarışmalarıyla genel klasmanda Tenzor Team birinciliği, Russian Bogatyrs ikinciliği, Dolce Vita ise üçüncülüğü aldı.

Ödül Töreninde konuşan Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Bodrum’da kış döneminde düzenlenen bu önemli organizasyonun bölgeye değer kattığını, alternatif sporlara daha fazla destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Organizasyonun 2. Etabı 11-14 Ocak tarihlerinde diğer etaplar gibi Anthaven tesislerinde düzenlenecek.

* Tenzor International Cup Kış Serisi Etapları

2. Etap: 11-14 Ocak, 2024

3. Etap: 8-11 Şubat, 2024

4. Etap: 7-10 Mart, 2024

5. Etap (Final): 11-14 Nisan, 2024

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