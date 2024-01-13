Tenzor International Cup İkinci Aşama’da!

J/70 sınıfının açık kış serisinin ikinci aşaması olan Tenzor International Cup, Bodrum Akyarlar Koyu’nda 14 Ocak'a kadar sürecek.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu ve J/70 Birliği'nin desteğiyle düzenlenen yarışlar geçtiğimiz ay yapılan ilk organizasyonla yelken dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

İkinci aşamada, kupaya ulaşmayı hedefleyen yeni takımlar da var. Yelkencilikte büyük başaırları bulunan takımlar arasında Bora Olcav liderliğindeki “Cheese Sailing Team” ilk sırayı alıyor. 2023 Türkiye Turu'nun beşinci aşamasında bronz madalya kazanan takım J/70 sınıfındaki Türkiye şampiyonasında ise 8. sırayı elde ederek bu sınıfta da iddiasını ortaya koydu.

Tenzor International Cup'ta ilk kez yer alacak bir diğer başarılı ekip de Erman Ayvaz, Saruhan Çınay, Saffet Onur Bilgen ve Anıl Berk Baki liderliğindeki “Happyhour JR”. Ekip, 2024'teki Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılım gibi çok iddialı planlara sahip. Tenzor International Cup kış serisi, bu anlamda önümüzdeki uluslararası yarışlara hazırlık açısından da büyük önem taşıyor.

Onur Erardağ, Doğa Arıbaş, Enes Caylak ve Arda Baykal gibi yelkencilikte uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan “Nautique Yachting Team”, birlikte iyi bir performans sergileyerek kupaya uzanmayı hedefleyen bir diğer yeni ekip.

Dünyaca ünlü başhakem yarışlar için Bodrum’da

Regattanın ikinci aşamasının hakem kurulu Hırvatistan, Türkiye ve Almanya'dan. Baş hakem Neven Baran, Dünya Yelken Uluslararası Hakemi olup 1993'ten beri düzenli olarak hakemlik yapmaktadır. Tecrübeli başhakem, Auckland 2002 ve Valencia 2007'deki Amerika Kupası, Sidney, Londra ve Rio de Janeiro Olimpiyatları gibi yelken yarışmalarında görev aldı. Baran yakın zaman içinde Yacht Club Monaco, Yacht Club Costa Smeralda, Sailing Champions League, German Sailing League ve Star Sailors League'de filo hakemliği görevlerini üstlenmiştir.

Tenzor International Cup ikinci aşama Aspat Koyu'nda düzenlenecek yarışların ardından, yarın öğleden sonra düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.