Tenzor International Cup Bodrum'da başlıyor

Tenzor International Cup adlı uluslararası yelken regattaları serisi, regattaların programını ve ufuklarını genişletiyor.MUĞLA (İGFA) - Projenin düzenleyicileri - Türkiye'nin Tenzor Yelken Kulübü, Türk Yelken Federasyonu'nun desteğiyle, beş aşamalı bir kış serisi kuruyor; Tenzor International Cup Open Winter Series 2023/2024.

Projenin temeli, Muğla Bodrum'da bulunan güzel bir marina ve Akdeniz'e erişim sunan Radisson Collection Hotel'de olacak. Uygun lojistik ve tam hizmet yelpazesi, yarışmacılara maksimum konfor sağlayacak.

Regattalar, Aralık 2023'ten Nisan 2024'e kadar her ay düzenlenecek ve uluslararası bir katılımcı grubunu bir araya getirecek. Yarışmalar, filo yarışı formatında ve su üzerinde doğrudan değerlendirme ile J/70 tekne sınıfında düzenlenecektir. Her aşamanın programı, üç yarış gününü ve bir antrenman gününü içerir.

Takımlar, kendi tekneleriyle veya ev sahibi organizasyon olan Tenzor Yelken Kulübü Türkiye tarafından kiralanmış teknelerle katılabilirler.

TICOWS Takvimi 2023/2024:

• Etap 1: 7-10 Aralık 2023

• Etap 2: 11-14 Ocak 2024

• Etap 3: 8-11 Şubat 2024

• Etap 4: 7-10 Mart 2024

• Etap 5 (FİNAL): 11-14 Nisan 2024