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Tenis Federasyonu'ndan Kayseri'ye ziyaret

SPOR 13.02.2024, 07:00
Tenis Federasyonu'ndan Kayseri'ye ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve iş insanı Kemal Şahin’i ağırlayarak, spor şehri Kayseri’de yapılacak tenis yatırımları ile ilgili istişarelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, iş insanı Kemal Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri hep sanayi, ticaretle, sucuk, pastırma, mantıyla anılıyor. İşin gerçeğinin öyle olmadığını sizler de teşrif edince görüyorsunuz. Kayseri, ACES Europe kuruluşu tarafından Avrupa Spor Şehri olarak ünvanını aldı. Bizim bunu kalıcı ve daha geliştirici ve başkent olması yönünde gayret göstermemiz lazım” dedi.

Başkan Büyükkılıç, hem sporun çeşitliliği hem de altyapısı itibariyle çok güçlü bir konumda olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kışın Erciyes Kayak Merkezi’miz ön plana çıkarken, otellerimizin sayısının artması ve yatırımcıların otelleri yazın da açık tutacağı yönünde bizleri yüreklendirici yaklaşımda bulunması, bizim de spor alanında hem çeşitlendirmek hem de kamp imkânlarını daha da arttıracak gayretin içerisinde olmak adına çalışmalarımız, projelerimiz var. Kayseri, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile futbol kulüpleri açısından tercih edilen bir şehir olacak. Ulaşım kolaylığı bağlamında, yeni bitmiş havalimanı terminal binasının hayata geçmesi, Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az, şehrimize yakıştı. Gastronomi alanında Kayseri’miz iyi bir noktada, bunun da farkındayız, ön plana çıkaracak projelerimiz var.”

Tenis ve golf sporu ile ilgili çalışmalar olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Bakanımızla iş birliği halinde burada sadece tenis değil, golf konusunda şehrimizi tanıştırma adına çalışmalarımız var. Sizlerle iş birliği halinde üzerimize ne düşüyorsa yapacağız, yaptıracağız. Hep beraber Kayseri’yi hem açık hem kapalı tenis alanlarıyla iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Bundan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise özellikle son 10-15 yılda Türkiye’de sporun çok önemli hale geldiğini ifade ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da her ilde, ilçede spora dönük proje yatırımları yapıldığını belirtti. Durmuş, imkân tanındığında her ilin başarı gösterebileceğini anlattığı konuşmasında, sporun tabana yayılması gerektiğini, bu noktada da yerel yönetimlerin her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Durmuş, “Sizlerin huzurunda olma şansını, şerefini bugün biz spora borçluyuz” diyerek, tenisin bağdaştıran, birbirine sevgi saygı oluşturan dilini ulusal ve uluslararası turnuvalar yaparak dünyanın en fazla uluslararası turnuvalar düzenleyen ülkesi haline geldiklerini vurguladı. Durmuş, son olarak her gün yeni bir rekor kırdıklarını, çıta atladıklarını ve dünyanın en güzel coğrafyasına sahip, dünyanın en yetenekli insanına, gencine, sporcusuna sahip olan Türkiye’de, “Bugün burada huzurlarınızda projelerimizi arz etmeye geldik. Sizlerin desteği bizim için her şeyden önemli” diyerek sözlerini tamamladı.

Yatırımcı iş insanı Kemal Şahin ise Başkan Büyükkılıç’ın çok dinamik bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Aslında Antalya’da doğudan da çok kamp yapmaya gelen var. Güneydoğu’dan çocuklar geliyor. Büyük iller var, zengin iller. Tenisi çok hızlı geliştirecek ve yayacak, Başkanımızın vizyonuna da uygun olarak bir yer olacağız. Siz de elinizden geleni yapıyorsunuz, bu tür konularda hep beraber genişlersek, biz başkanımızla beraber bunu Antalya’da yaptık. Şuanda 700 kişi var. Antalya’da ilk önce 25 kortumuz vardı onu büyüttük 60-70 tane oldu. Daha da yapacağız. Dünyadan çocuklar geliyor, Türklerle karışıyor, Türkiye’yi, Antalya’yı tanıyor. O da çok güzel. Biz onu Kayseri’ye de eriştirelim, beraber yapalım diye buradayız. İnşallah sizlerin de yardımıyla, zaten çok dinamik arkadaşlarımız da var. Siz de çok dinamik bir belediye başkanısınız, inşallah hep beraber Antalya’da yaptığımız şeyi buraya da taşıyacağız.”

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