Tekerlekli sandalye hentbolu büyük ilgi gördü

Tekerlekli sandalye hentbol branşı ülke genelinde pilot uygulamalarla ses getiriyorİSTANBUL (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu arasında 12 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan, tekerlekli sandalye hentbol branşının oluşturulması, geliştirilmesi, duyurulması konusunda işbirliğini protokolü sonrasında hazırlık çalışmaları sürerken, yeni branş yurt genelinde büyük ilgi gördü.

Tekerlekli sandalye hentbol antrenmanları Aydın, Çanakkale, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde başladı.

IHF tarafından, 2028 yılında Paralimpik Oyunları'na katılması beklenen branş için protokol çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından, oyun kuralları çalışması sürdürülüyor.

Aralık ayında kulüpler ile bilgilendirme ve istişare video toplantısı yapılacak. Toplantının ardından, yeni branşın faaliyet programında yer alması amacıyla zaman planlaması oluşturulacak.