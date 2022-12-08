Tekerlekli Sandalye Floor Curling şampiyonları belli oldu

Türkiye’de ilk kez Kocaeli Büyükşehir tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Floor Curling turnuvasında şampiyonlar belli olduKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de ilk kez düzenlenen Tekerlekli Sandalye Floor Curling Türkiye Lig Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Floor Curling müsabakaları sonuçlandı. İki gün süren mücadelelerde erkeklerde Sivas Gençlik Spor Kulübü, kadınlarda ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 1. oldu.

“Sporda Ben de Varım” projesi kapsamında gerçekleştirilen floor curling müsabakalarına katılım yoğun oldu.

Müsabakada takımlar kadın takımı, erkek takımı, karışık takımlar 2’şer sporcudan oluşmakta, takımlar gerektiğinde bir yedek sporcu bulundurabilmekte. Kocaeli Spor da Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Curling takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü takımı, Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye Takımı, Sivas Şekerspor takımı ve Sivas Okçuluk Spor Kulübü, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübünün katıldığı müsabakalarda final maçları Sivas ve Kocaeli arasında oynandı.

DERECEYE GİRENLER ŞÖYLE:

Kadınlarda;

1. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü

2. Sivas Gençlik Spor Kulübü

3. Büyükşehir Belediyesi’nin Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling takımı

4. Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü

Erkeklerde;

1. Sivas Gençlik Spor Kulübü

2. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor

3. Sivas Şekerspor Kulübü

4. Büyükşehir Belediyesi’nin Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling takımı

5. Sivas Gençlik Spor Kulübü

Karmalarda;

1. Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü

2. Sivas Gençlik Spor Kulübü

3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling takımı

4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Spor Kulübü