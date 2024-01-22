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Tek isteği Türk Milli Takımı’nda mücadele vermek

SPOR 22.01.2024, 15:35
Tek isteği Türk Milli Takımı’nda mücadele vermek

Irak Türkü Ali Adnan Selim Tahan,  vatandaşlık sorunundan dolayı Türkiye Şampiyonaları’na katılamadığını ve tek isteğinin Türk Milli Takımı’nda mücadele etmek olduğunu söyledi.Tarık ŞEKER - Gemlik Basın / BURSA (İGFA) - Vatandaşlık sorunundan dolayı Türkiye Şampiyonaları’na katılamadığını ve tek isteğinin Türk Milli Takımı’nda mücadele vermek olduğunu dile getiren 18 yaşındaki Irak Türkü Ali Adnan Selim Tahan, en büyük hedefinin ve isteğinin Türk Milli Takımında Ay Yıldızlı forma ile mücadele etmek olduğunu belirtiyor. Savaşta çocuk olmanın ve Türkmeneli’nde Türk olmanın ne demek olduğunu Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen’e anlatan Ali Adnan Selim Tahan, spor konusunda hedeflerini de anlattı. 

2016 yılında daha 11 yaşında iken Türkmeneli’nden Anavatan Türkiye’ye ailesi ile beraber gelen Ali Adnan Selim Tahan’ın spor hikayesinin yanı sıra orada Türk olmasının ve göçünde bir öyküsü var elbette.

SAVAŞIN ORTASINDA ÇOCUK OLMAK…

Savaştan kaçarak daha Türkiye’ye gelen Ali Adnan Selim Tahan, daha 8 yaşında tanık olduğu savaşın acı yüzünü çocuk belleğinden hala silinmediğini anlatarak; “Irak Telafer’de savaş zamanında Ben henüz 8-9 yaşlarında bir çocuktum. Bu yaşta görebileceğim en büyük sıkıntıları gördüm. Gözümüzün önünde ölen insanlar, uçak ve bomba sesleri bir savaşta yaşanacak en büyük sıkıntılar ve Savaşı gördük. Henüz 8-9 yaşında 3 sene bu savaşın ve bu olayların altında büyüdük” diyor bizlere. 

IRAK’TA TÜRK OLMAK

Irak’ta Türk olmanın ve Türkçe konuşabilmenin büyük zorluklarla yaşandığını Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen’e anlatan Ali Adnan Selim Tahan, Orada en çok çektikleri en büyük sıkıntıların başında Türkçe okuma Arapça eğitim gördüklerini anlatan Tahan; “Gözümüzü hayata açar açmaz ilk sıkıntımız Türkçe okuyamamak ve konuşamamaktı. Irak’ta ki Türkmen ırkçılığı ve Tonlarca sıkıntı vardı. Oradaki Türkmenlerin çektiği sıkıntılar çoktu hep orada da bir yabancı gözünde bakarlardı bizlere. Hep bir yabancıymışız gibi hep dışlanırdık ve hala oradaki Türklerin dışlanıp ve yabancı muamele görmesi devam ediyor. Ve orada Türklük olmadığından dolayı hep bir parçamız eksikti. Oradaki Tonlarca sıkıntılardan biri Araplar ve Kürtler ve başkaları hep bizden üstün kılarlardı ve hep ve hep son sırada yer alan Türkler olurdu. Türkçe okuma yazma olmaması ve Türkmenlerin orada bir yabancı gibi muamele görmeleri ve orada Türkler çok saygı duymamaları bizleri en fazla yaralayan konuların başında yer alıyordu. Yabancı gözünde bakmaları Türk olduğumuz için ırkçılık yapıyorlardı ve Türkçe konuştuğumuz için de hep yabancı gözünde bakılırdı bize” diye anlattı. 

IRAK’TAN TÜRKİYE’YE UZANAN ZORLU YOLCULUK

Savaşın ve Türk olarak dışlanmanın dayanılmaz acısı ile Irak Türkü Ali Adnan Selim Tahan, ailesi ile birlikte artık Anavatan Türkiye’ye gelme kararı alıyorlar. Zorlu yolculuğun bir ay sürdüğünü anlatarak; “Irak'tan çıktıktan sonra Suriye'ye gittik. O süreçte de tehlikeli yol ve bölgelerden geçtik çok şükür atlattık onu da ve Suriye'nin Rakka şehrinde bir haftaya yakın kaldık. Oradaki bilinmeyen ordular vardı ve orada da yaşadığımız bazı zorluklar oldu ama atlattık ve ondan sonra Suriye'nin başka bir şehrine gittik. Orada da yaklaşık bir hafta kaldık ondan sonra 24 saatlik bir yürüyüş yaptık. Başka bir şehre gitmek için ve o sırada bombalı ve tehlikeli arazilerden geçtik ve sonunda ulaştık. Bu yaşadıklarımız hepsi kış sürecindeydi çok soğuk havalar ve yağmurlu havalardaydı. Türkiye'ye yakın bir Suriye şehrinde kaldık yaklaşık 20 güne yakın bir süre. Kaldığımız süreçte Özgür Suriye Ordusu olduğu bir bölgeydi ve özgür Suriye ordusu orada bilinmeyen nedenden dolayı birbiriyle savaştılar bir gün boyunca. O Savaşı biz de gördük ve ondan sonra Türkiye sınırlarına yakın olan bir köye gittik. Yaklaşık 15 saat bir yolculuk sonrası ve köye ulaştık. Orada da bir gün kaldık ve ondan sonra Türkiye sınırına yakın bir eve gittik. Oradan Türkiye sınırları gözüküyordu ve gecesi sabah 4 civarıydı, sisli ve yağmurlu karlı bir gündü. Yaklaşık 8 saatlik Yürüyüş çok tehlikeli ve oradaki kaçakçıların dediğine göre bombalı bir araziden yürüdük. Yokuşlu ve inişli ve çok sıkıntılı bir yoldu bütün engelleri açıp Antakya'da bir köye gidebildik yolda elimizdeki çantalar ve bazı eşyalarımız çalındı üstümüzdeki kıyafetlerle Türkiye'ye giriş yapabildik” diyerek zorlu yolculuğu anlattı. 

ARTIK ANAVATANDALAR

Soğuk kış şartlarında mermi ve bombaların gölgesinde Tahan Ailesi artık Anavatan Türkiye’ye ulaşıyor. Önce Antakya, ardından da Bursa’ya geliş serüvenini Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen’e anlatan Ali Adnan Selim Tahan; “Antakya'da Bir köyde 5 saat kaldıktan sonra özel bir araç gelip bizi Antakya otogarına götürdüler. Bursa'da tanıdığımız olduğu için Bursa'ya bilet aldık ve Bursa serüvenimiz başlamış oldu.

Bekleme sonunda otobüs geldi ve üstümüzü o çamuru, o kirli kıyafetleri görünce adam bizi aracına almayacaktı. Biraz üstümüzü temizledikten sonra aldı ve Bursa yolculuğumuz başladı. 15 saatlik bir yolculuğumuz başlamıştı. 15 saat boyunca hep bir korku vardı. Çünkü bize denilene göre polisler sizi görürse sınır dışı edilecek falan. Ama gördük ki tam tersine Bizi gören ve Türkmen olduğumuzu öğrenen yolcular ve insanlar çok sevindi ve çok mutlu olup bizlere destek verdiler. 15 saat sonra Bursa otogarına geldik otogarda polis gördük ve o kış günü o soğukta otogarın içine girmedik ya görürlerse ya buradan Geri gönderirlerse falan diye evde almaya gelen akrabamızı otogarın dışında bekledik” diyerek korku dolu yolculuklarını anlattı. 

TEK İSTEĞİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLABİLMEK

Ve artık Bursa’da yaşamaya başlayan Ali Adnan Selim Tahan, hedeflerini hayata geçirmek için uzun bir mücadeleye girdiğini, en büyük isteğinin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gönül verdiği kick boks ve muaythai branşlarında Türk Milli takım forması ile yarışmak olduğunu Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen’e anlattı. Bursa’ya gelmelerinin ardından zorluk çekmediklerini, birçok kişinin kendilerine yardımcı olduklarını ifade eden Tahan; “Artık Bursa’da idik ve bizler için Bursa hayatı başladı. Bursa'ya alışmamız ve Türkiye'ye alışmamız pek uzun sürmedi. Çünkü Öz yurdumuz ve konuşmamızda anlaşmamız aynıydı. Şu anda Bursa'dayız ve yaşamımıza devam ediyoruz. En başta dediğim hep bir parçamız eksikti kelimeyi şu anda o parçalamanızın tamamladığını ve tamamen bütün bir parça olduğumuzu hissediyoruz artık. Zaman zaman bizi inciten ve içimizi acıtan olaylarda oluyor. Kimi zaman Türkiye'de bazı kişiler tarafından dışlanıyoruz ve kötü kelimelere maruz kalıyoruz, “yabancı” ve “ülkene git” kelimeleri canımızı çok acıtıyor. 

Türkiye'deki en büyük sıkıntılarımızdan biri Türk vatandaşlığı vermemeleri kendim ve dedemlerin Türk ve Osmanlı vatandaşı olduğu ile ilgili belgeler olmasına rağmen hala vatandaşlık alamadım. Vatandaşlık alamadığından dolayı bu beni hedeflerimden ve hayallerimden geri koyuyor ve bu sorunun çözülmesine sorumlu başkanlarımız ve Sayın cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz” dedi. 

EN BÜYÜK HEDEFİ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYEBİLMEK

Zorlu yolculuk sonrası şimdi hedeflerine doğru ilerleyen Ali Adnan Selim Tahan, bu doğrultu da ki çalışmalarını Gazeteci-Yazar Muharrem Değirmen’e anlatarak en büyük hedefinin Ay Yıldızlı forma ile milli takımda mücadele etmek olduğunu ifade ederek; “Irak Türküyüm. Telafer ilçesinde yetiştim. Oradaki savaş ve sıkıntılardan dolayı kendi yurdum olan Türkiye’ye dönme kararı aldık. Türkiye’ye geri döndükten sonra 2018’de hevesim olan dövüş sanatları; kick boks, muaythai sporlarıyla tanıştım. Bunlara başladıktan sonra elde ettiğim uluslararası başarılar oldu. Kick boks Dünya 3’ncülüğü, muaythai uluslararası 2’nciliği başarıları elde ettim. Türkiye’deki bazı sıkıntılardan dolayı vatandaşlık alamadım ve bundan dolayı Türkiye Şampiyonaları’na katılamıyorum. Hedefim olan Türkiye Milli Takımı’na girip Türkiye’yi, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda en iyi şekilde ay yıldızlı bayrağımızı temsil etme hedefim var. O hedefi gerçekleştirene kadar durmayacağım. Çalışacağım. Ne mutlu Türküm diyene!”

Bursa’da antrenörü Aydın Altay’la çalışmalarını sürdüren genç dövüşçümüz 81 kg’da ringlere çıkıyor. Profesyonel kick boks mücadelelerinde 4’te 4 ve mutayhai da ise 3’te 2 gibi güzel bir skora sahip. 

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